Главный тренер «Юниона» Юбер — об «Интере»: «У них всего 11 игроков с двумя ногами и двумя легкими»

Главный тренер «Юниона» Давид Юбер поделился ожиданиями от домашнего матча общего этапа Лиги чемпионов против «Интера».

«Это, возможно, самый сложный соперник, с которым «Юнион» когда-либо сталкивался»... Прошлогодние финалисты Лиги чемпионов — выше просто не бывает. Там все идет гладко, так что мы должны показать себя с лучшей стороны. Но, в конечном счете, у них всего 11 игроков с двумя ногами и двумя легкими», — цитирует бельгийского специалиста HLN.

«Юнион» примет «Интер» 21 октября. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.