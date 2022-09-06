Аллегри назвал «ПСЖ» главным фаворитом Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о предстоящем матче с «ПСЖ» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Чтобы выйти из группы, нам нужно 10 очков. На мой взгляд, «ПСЖ» — главный фаворит этой Лиги чемпионов. Это будет хороший матч, и мы намерены провести хорошую игру с технической точки зрения», — приводит слова Аллегри пресс-служба УЕФА.

В прошлом сезоне «ПСЖ» уступил «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Ювентус» на этой же стадии проиграл «Вильярреалу».

Матч «ПСЖ» — «Ювентус» пройдет 6 сентября. начало встречи — 22.00 мск.