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Лига чемпионов

6 сентября, 11:35

Аллегри назвал «ПСЖ» главным фаворитом Лиги чемпионов

Мария Гусева

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о предстоящем матче с «ПСЖ» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Чтобы выйти из группы, нам нужно 10 очков. На мой взгляд, «ПСЖ» — главный фаворит этой Лиги чемпионов. Это будет хороший матч, и мы намерены провести хорошую игру с технической точки зрения», — приводит слова Аллегри пресс-служба УЕФА.

В прошлом сезоне «ПСЖ» уступил «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Ювентус» на этой же стадии проиграл «Вильярреалу».

Матч «ПСЖ» — «Ювентус» пройдет 6 сентября. начало встречи — 22.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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