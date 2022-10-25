Аллегри — о матче с «Бенфикой»: «Надо побеждать и желательно с разницей в два мяча»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики».

«В данный момент мы и из Лиги чемпионов еще не вылетели, и в Лигу Европы не вышли. У нас есть два матча, чтобы набрать очки, и даже в этом случае не все будет обязательно в наших руках. Чтобы дверь была открытой, надо побеждать, и желательно с разницей в два мяча, но мы понимаем, что это будет сложно», — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.

После 4 туров «Ювентус» с 3 очками занимает третье место в группе H, отставая от лидирующих «ПСЖ» и «Бенфики» на 5 очков.

Матч «Бенфика» — «Ювентус» пройдет сегодня, 25 октября. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.