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Сегодня, 07:49

Главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта заявил, что ему нравится новый формат Лиги чемпионов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта заявил, что ему нравится новый формат проведения Лиги чемпионов.

С сезона-2024/25 число участников турнира увеличено до 36, все команды объединены в одну группу. Ранее в групповой стадии Лиги чемпионов участвовали 32 команды, разделенные на 4 группы по 8 клубов.

«Играть в таком турнире — большая гордость, особенно на своем поле. Мы должны постараться для себя и наших фанатов. Мне нравится новый формат Лиги чемпионов. Мы встретимся со многими соперниками, это мотивирует, потому что мы сможем узнать новое о себе, о том, чему мы успели научиться», — приводит официальный сайт УЕФА слова Мотты.

Во вторник, 17 сентября «Ювентуса» сыграет дома против ПСВ в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 19.45 (мск).

Тиагу Мотта
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус

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