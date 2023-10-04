Главный тренер «Зальцбурга»: «В первом тайме матча с «Сосьедадом» мы сами усложнили себе жизнь»

Главный тренер «Зальцбурга» Герхард Штрубер прокомментировал поражение от «Реал Сосьедад» (0:2) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«В первом тайме мы много мудрили и сами усложнили себе жизнь. Интенсивности не было. Это был не лучший первый тайм. После перерыва мы стали действовать агрессивнее, наконец-то вошли в игру. Но вы видели, насколько хорош был «Реал Сосьедад», — приводит слова Штрубера сайт УЕФА.

«Реал Сосьедад» с 4 очками занимает первое место в группе D. «Зальцбург» находится на третьей строчке (3 очка). Австрийский клуб следующий матч проведет 24 октября на выезде против «Интера».