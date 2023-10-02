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Лига чемпионов

Сегодня, 19:15

Главу департамента судейства РФС Мажича назначили инспектором матча Лиги чемпионов с участием донецкого «Шахтера»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Милорад Мажич.
Фото AFP
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Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич назначен инспектором матча 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Антверпен» — «Шахтер», сообщает официальный сайт УЕФА.

На игре будет работать словенская бригада судей. Главным арбитром станет Раде Обренович, его ассистентами будут Юре Прапротник и Грега Кордеж. Резервный судья — Славко Винчич, ВАР — Нейс Кайтазович. Делегатом УЕФА назначен нидерландец Ян Виллем ван Доп.

Мажич стал руководителем департамента судейства РФС в июне 2023 года. 50-летний серб заключил контракт на два года с возможностью продления еще на один год.

Матч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Антверпен» — «Шахтер» состоится в среду, 4 октября в Бельгии и начнется в 19.45 по московскому времени.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
РФС
ФК Антверпен
ФК Шахтер (Донецк)
Милорад Мажич
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