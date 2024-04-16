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Лига чемпионов

Сегодня, 21:24

Глеб выразил мнение, что «Барселона» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов

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Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между каталонским клубом и «ПСЖ».

Игра состоится 16 апреля в Испании. Начало — в 22.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Иштван Ковач из Румынии.

«Конечно, у «Барселоны» есть шанс пройти дальше. У «ПСЖ» хорошая команда сейчас, но каталонцы являются фаворитом в этой паре. У меня внутреннее чувство, что они пройдут в следующий раунд Лиги чемпионов.

У команды большая история и менталитет победителя, задача стоит выиграть турнир, другой не может быть. Очень жалко, что Хави решил покинуть «Барселону» по окончанию сезона, понимаю что на него очень высокое давление», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

Первый матч между командами завершился победой сине-гранатовых со счетом 3:2.

Источник: Metaratings.ru
Александр Глеб
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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