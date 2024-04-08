Вингер «Баварии» Гнабри: «С «Арсеналом» в Лиге чемпионов нам будет тяжело»

Вингер «Баварии» Серж Гнабри поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов с «Арсеналом».

«Мало что можно сказать плохого о команде, которая борется за титул в АПЛ. Они хорошо владеют мячом. Это будет непростая задача, две сильные команды встретятся лицом к лицу», — приводит слова Гнабри официальный сайт «Баварии».

Игра между «Баварией» и «Арсеналом» состоится 9 апреля а Лондоне. Начало — в 22.00 мск. Ответная встреча пройдет 17 апреля в Мюнхене.

В текущем сезоне 28-летний Гнабри сыграл 16 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.