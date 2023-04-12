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Лига чемпионов

Сегодня, 10:59

Голкипер «Челси» Аррисабалага высказался о матче с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал предстоящий матч с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок, клубный чемпионат мира… За эти четыре с половиной года мы выиграли все в Европе. Это очень приятно. В конце концов, мы играем ради побед, чтобы поднимать трофеи над головой и праздновать, но не стоит забывать и про путь, который нужно пройти для достижения цели, про этапы, которые необходимо преодолеть.

Знаем, что это Лига чемпионов. Понимаем, какого уважения к себе требует этот турнир. Каждая команда, каждый матч, который вы проводите… Вас могут выбить из турнира, даже если вы плохо проведете 20 минут в двухматчевом противостоянии. Мы хорошо это понимаем и с уважением относимся к турниру. Мы оказались среди восьми лучших команд и очень хотим выиграть трофей», — приводит слова Кепы УЕФА.

Первый матч между «Реалом» и «Челси» пройдет сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — 22.00 мск.

Кепа Аррисабалага
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
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