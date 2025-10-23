Головин назван лучшим в составе «Монако» в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом»

В матче 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов, который состоялся в среду, 22 октября, в Монте-Карло, «Монако» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (0:0). Российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел на замену на 57-й минуте. Это было первое по восстановлении после травмы появление 29-летнего хавбека на поле в ЛЧ-2025/26.

Итальянские спортивные СМИ, освещающие все встречи ЛЧ, оценили игру Головина так: La Gazzetta dello Sport поставило 7,0, что стало наивысшим баллом среди футболистов «Монако»; Corriere dello Sport — 6,0; Tuttosport — 5,5.

Следующий матч в ЛЧ клуб с Лазурного берега проведет 4 ноября в гостях с «Буде-Глимт».