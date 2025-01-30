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Сегодня, 14:55

Головин разочаровал итальянские СМИ

Георгий Кудинов
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В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» уступил 29 января в гостях миланскому «Интеру» со счетом 1:3.

Александр Головин, которого ни одна из трех итальянских спортивных газет не включила накануне в предполагаемый стартовый состав «Монако», провел на поле 79 минут. Спортивные СМИ Италии поставили Головину низкие оценки.

Tuttosport — 4.5 : «Вышел в стартовом составе вместо Бен Сегира, но ползал по полю, вызывая раздражение».

La Gazzetta dello Sport — 5.0: «Начал неплохо: показалось, что он может создать проблемы Павару. Но быстро сник и ни разу не создал остроты».

Corriere dello Sport — 5.0: «Странно, что после раннего удаления в составе «Монако» тренер убрал с поля не Головина, а Аклиуша».

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Монако» занял 17-е место и проведет в феврале два матча за право сыграть в 1.8 этого турнира.

Александр Головин
ФК Монако
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