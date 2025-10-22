Головин вышел на замену в матче «Монако» с «Тоттенхэмом». Россиянин появился на поле впервые с начала сентября

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 57-й минуте матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

Россиянин заменил Крепина Диатту, который получил повреждение. 29-летний россиянин появился на поле впервые с 7 сентября 2025 года — тогда он принял участие в товарищеском матче сборной России против Катара (4:1).

Игра с «Тоттенхэмом» стала для Головина первой за «Монако» с 31 августа. Из-за мышечной травмы хавбек пропустил шесть матчей монегасков подряд. 18 октября россиянин попал в заявку на игру Лиги 1 против «Анже» (1:1), но остался на скамейке запасных.