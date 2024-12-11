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Сегодня, 22:24

Головин заявлен в стартовом составе «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Алина Савинова
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Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Монако» на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23.00 по московскому времени. Российский полузащитник французского клуба Александр Головин выйдет на поле с первых минут матча.

«Арсенал»: Райя, Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Эдегор, Парти, Райс, Мерино, Сака, Жезус, Мартинелли.

«Монако»: Маецки, Салису, Керер, Энрике, Вандерсон, Магасса, Камара, Аклиуш, Головин, Бен-Сегир, Эмболо.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Монако

Александр Головин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Монако
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