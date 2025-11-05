Головина оценили выше, чем Хайкина

5 ноября, 16:45
В матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов, который состоялся 4 ноября в Норвегии, «Монако» обыграл местный «Буде-Глимт» со счетом 1:0.
Лидер сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и отыграл до финального свистка. Это был второй матч залечившего травму полузащитника в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Итальянские спортивные СМИ, освещающие все матчи Лиги чемпионов, следующим образом оценили игру россиянина.
La Gazzetta dello Sport — 6,0. Corriere dello Sport — 6,5.
В составе норвежцев весь матч провел российский голкипер Никита Хайкин.
La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport оценили его игру одинаковой оценкой — 6,0.
Свой следующий поединок в Лиге чемпионов «Монако» проведет 26 ноября в гостях против «Пафоса». «Буде-Глимт» сыграет 25 ноября дома с «Ювентусом».
Ganimed
Сравнили фу с пальцем:joy:Один Царь, другой еврей-перебежчик,хитровы... :sunglasses:
