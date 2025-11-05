Видео
5 ноября, 16:45

Головина оценили выше, чем Хайкина

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

В матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов, который состоялся 4 ноября в Норвегии, «Монако» обыграл местный «Буде-Глимт» со счетом 1:0.

Лидер сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и отыграл до финального свистка. Это был второй матч залечившего травму полузащитника в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Итальянские спортивные СМИ, освещающие все матчи Лиги чемпионов, следующим образом оценили игру россиянина.

La Gazzetta dello Sport — 6,0. Corriere dello Sport — 6,5.

В составе норвежцев весь матч провел российский голкипер Никита Хайкин.

La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport оценили его игру одинаковой оценкой — 6,0.

Свой следующий поединок в Лиге чемпионов «Монако» проведет 26 ноября в гостях против «Пафоса». «Буде-Глимт» сыграет 25 ноября дома с «Ювентусом».

    05.11.2025

    05.11.2025

