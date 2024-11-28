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Головина признали одним из лучших в матче Лиги чемпионов против «Бенфики»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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27 ноября «Монако» проиграл дома «Бенфике» (2:3) в поединке 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Александр Головин провел весь матч в составе монегасков и отметился голевой передачей.

Итальянская газета Corriere dello Sport поставила ему самую высокую оценку среди игроков «Монако» — 7.0. Такого же балла удостоились Аклиуш и Бен Сегир.

La Gazzetta dello Sport поставила Головину оценку 6.5. Tuttosport оценил его игру на 6.0.

«Монако» имеет в активе 10 очков, как и еще 6 клубов. По дополнительным показателям команда Головина обосновалась на 8-м месте в общем зачёте. 11 декабря монегасков ждет выездной матч против лондонского «Арсенала».

Александр Головин

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