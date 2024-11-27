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Сегодня, 04:56

Джака назвал цель «Байера» на оставшиеся матчи в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Гранит Джака.
Фото Reuters
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Полузащитник «Байера» Гранит Джака прокомментировал победу над «Зальцбургом» (5:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Сегодня был нелегкий матч. Мы облегчили себе задачу, показав хорошую игру. У «Зальцбурга» много положительных качеств, но мы не позволили им проявить их. Перед нами стоят три большие задачи в матчах с «Интером», «Атлетико» и «Спартой». Наша цель — прояснить ситуацию до Рождества», — цитирует пресс-служба УЕФА Джаку.

«Байер» набрал 10 очков и поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице. «Зальцбург» остался на 30-м месте (3 очка).

Эрлин Холанн после ничьей с &laquo;Фейеноордом&raquo;. «Ман Сити» упустил перевес в три гола, «Спортинг» без Аморима разгромлен «Арсеналом», «Барса» — самая результативная в ЛЧ
Источник: Официальный сайт УЕФА
Гранит Джака
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Ред Булл Зальцбург

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