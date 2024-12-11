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Сегодня, 06:14

Полузащитник «Байера» Джака: «После победы над «Интером» восьмое или более высокое место для нас абсолютно реалистично»

Даниил Аршавский
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Полузащитник «Байера» Гранит Джака прокомментировал победу команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

«Мы по большей части контролировали ход игры, но «Интер» неплохо контратаковал. Мы были готовы к этому, понимали, что надо сохранять бдительность. Мы сыграли здорово и победили по делу. У соперника толком не было моментов для взятия ворот. Теперь восьмое или более высокое место для нас абсолютно реалистично», — цитирует Джаку пресс-служба УЕФА.

«Байер» набрал 13 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, «Интер» с аналогичным количеством очков располагается на 4-й строчке.

Источник: UEFA
Гранит Джака
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Интер (Интернационале)
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