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Лига чемпионов

14 марта, 03:04

Кобель: «Я с нетерпением жду встречи с очень сильным соперником в 1/4 финала»

Евгений Козинов
Корреспондент
Грегор Кобель.
Фото AFP
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Вратарь «Боруссии» Грегор Кобель прокомментировал победу над ПСВ (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Великолепные ощущения. С нетерпением жду следующего раунда. Мы не давали им дышать в первые 30 минут и заслуженно повели в счете. Затем мы показали, что можем сохранить ворота «на замке». Во втором тайме они создавали моменты, но мы держались. Теперь я с нетерпением жду встречи с очень сильным соперником в следующем раунде. Сегодняшняя игра определенно придаст нам импульс», — цитирует пресс-служба УЕФА Кобеля.

Дортмундская команда одержала победу по сумме двух матчей и вышла в 1/4 финала, жеребьевка которой состоится в пятницу, 15 марта.

Футболисты &laquo;Боруссии&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота ПСВ. «Боруссия» висела на волоске. ПСВ простил немцев — дальше в Лиге чемпионов пошел Дортмунд
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039929--dortmund-vs-psv/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСВ
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