Грэм Поттер с нетерпением ждет матча против «Милана»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана».

«Предельно ясно, как «Милан» хочет атаковать и обороняться. Они умеют забивать по-разному. «Челси» хорошо знает, кто такой Жиру. Это фантастический игрок. Он здорово пользуется своими сильными качествами. Я с нетерпением жду матча. «Милан» — топовая команда. Мы должны очень хорошо сыграть, чтобы добиться желаемого результата», — приводит слова Поттера пресс-служба сайта УЕФА.

Матч «Челси» — «Милан пройдет 5 октября в 22:00 по московскому времени.