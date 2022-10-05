Грэм Поттер с нетерпением ждет матча против «Милана»

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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана».
«Предельно ясно, как «Милан» хочет атаковать и обороняться. Они умеют забивать по-разному. «Челси» хорошо знает, кто такой Жиру. Это фантастический игрок. Он здорово пользуется своими сильными качествами. Я с нетерпением жду матча. «Милан» — топовая команда. Мы должны очень хорошо сыграть, чтобы добиться желаемого результата», — приводит слова Поттера пресс-служба сайта УЕФА.
Матч «Челси» — «Милан пройдет 5 октября в 22:00 по московскому времени.
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