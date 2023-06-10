Сунесс — о финале Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» может выиграть матч уже к перерыву»

Бывший футболист Грэм Сунесс уверен в том, что «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов.

«Существует реальная вероятность того, что «Манчестер Сити» выиграет матч уже к перерыву. Я считаю, что матч с «Интером» в Стамбуле потенциально будет более легким для «Сити», чем финал Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед», который и не был для них особенно трудным. Ожидаю, что один или несколько игроков «Сити» сейчас впишут себя в историю, и это вполне может стать началом периода длительного доминирования клуба в Лиге чемпионов. Это их момент. Я просто не могу представить, что их обыграют», — приводит слова Сунесса Daily Mail.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.