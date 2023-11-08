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Лига чемпионов

Сегодня, 01:35

Грилиш: «Гвардиола — лучший тренер в мире, он доказывает это на протяжении многих лет»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш подвел итоги матча группового турнира Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (3:0).

«Каждый год у нас очень много игр. Сейчас мы не участвуем в Кубке лиги, но большую часть времени мы участвуем во всех соревнованиях. Гвардиола дает нам очень много. По моему мнению, он лучший тренер в мире, и он доказывает это на протяжении многих лет. Но лучшему тренеру в мире также нужна команда, и это то, что у нас есть: блестящая команда на поле и за ее пределами. Нам нравится проводить время друг с другом каждый день», — приводит слова Грилиша TNT Sports.

«Манчестер Сити» с 12 очками занимает первое место в группе G, «Лейпциг» с 9 очками — на второй строчке. Оба клуба гарантировали себе выход в плей-офф. «Црвена Звезда» и «Янг Бойз» с одним очком занимают третье и четвертое места соответственно.

Джек Грилиш
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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