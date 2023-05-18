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Лига чемпионов

18 мая, 04:40

Грилиш: «До финала плохие команды не доходят»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Интера».

«Мы стараемся играть «первым номером» в каждом матче. У нас гениальный тренер. Уверен, что он подскажет нам, где мы можем уколоть «Интер». Это будет трудный матч. У них опытная команда. До финала плохие команды не доходят. У них хорошая команда, и надо отдать им должное», — цитирует пресс-служба УЕФА Грилиша.

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов, который пройдет в Стамбуле 10 июня.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037800--man-city-vs-real-madrid/
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