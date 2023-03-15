Груич: «Порту» лучше «Интера» играл во втором тайме»

Полузащитник «Порту» Марко Груич прокомментировал ничью с «Интером» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это был трудный матч, и я очень расстроен. Мы лучше играли во втором тайме, больше контролировали мяч и создали больше моментов. До сих пор не могу поверить, что мяч так и не нашел дорогу в ворота. Болельщики здорово нас поддерживали. Они понимают, что мы отдали все силы. Было приятно это видеть. Мы очень хотели выиграть этот матч. Атмосфера на стадионе была великолепной. Мы очень разочарованы», — цитирует пресс-служба УЕФА Груича.

Так как в первом матче «Интер» выиграл со счетом 1:0, миланская команда вышла в 1/4 финала. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 17 марта.