Гвардиола делит с Луческу второе место по числу тренерских трофеев

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола взял 35-й трофей в тренерской карьере.

10 июня в финале Лиги чемпионов-2022/23 «Сити» со счетом 1:0 обыграл «Интер».

Как сообщает MisterChip, по числу тренерских трофеев 52-летний Гвардиола сравнялся с Мирчей Луческу и делит с румынским специалистом второе место в истории. При этом тренерская карьера испанца длится 14 лет, в то время как Луческу тренирует уже 42 года.

Рекордсменом среди тренеров по числу завоеванных титулов является сэр Алекс Фергюсон — 49 трофеев за 39 лет карьеры.

По количеству побед в ЛЧ Гвардиола догнал Зинедина Зидана (3). Больше среди тренеров только у Карло Анчелотти (4).