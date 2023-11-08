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Лига чемпионов

Сегодня, 02:25

Гвардиола: «Лейпциг» — самый сильный соперник в группе, мы должны постараться финишировать на первом месте»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча группового турнира Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (3:0).

«Конечно, мы невероятно рады тому, что пробились в плей-офф за две игры до конца группового турнира. Нам нужно финишировать первыми в группе, у нас есть время подумать об этом. Мы могли в концовке забить больше голов, но мне нравится то, как выглядит команда. Слово, которое на протяжении многих лет определяет эту группу игроков, — последовательность. У нас высокие стандарты, и именно поэтому мы все еще находимся наверху АПЛ и квалифицировались в плей-офф Лиги чемпионов.

«Лейпциг» — самый сильный соперник в этой группе, и мы должны постараться финишировать первыми. В 1/8 финала важно иметь оружие ответной игры дома, а не на выезде», — приводит слова Гвардиолы TNT Sports.

После четвертого тура «Манчестер Сити» с 12 очками занимает первое место в группе G, «Лейпциг» с 9 очками — на второй строчке. Оба клуба гарантировали себе выход в плей-офф. «Црвена Звезда» и «Янг Бойз» с одним очком занимают третье и четвертое места соответственно.

Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
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