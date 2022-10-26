Гвардиола назвал причины замены Холанна и Канселу в перерыве матча с «Боруссией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничьей с «Боруссией» (0:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов объяснил, почему нападающий Эрлин Холанн и защитник Жоау Канселу были заменены в перерыве.

«У Эрлина была небольшая температура перед игрой, как и у Канселу. Они устали, поэтому мы внесли изменения. Сейчас я не знаю, серьезна ли проблема у Холанна после удара, полученного в первом тайме. Я разговаривал с медицинским персоналом в перерыве, и они были немного обеспокоены. Посмотрим», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

После пяти туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице группы G, набрав 11 очков.