Гвардиола назвал причины замены Холанна и Канселу в перерыве матча с «Боруссией»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничьей с «Боруссией» (0:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов объяснил, почему нападающий Эрлин Холанн и защитник Жоау Канселу были заменены в перерыве.
«У Эрлина была небольшая температура перед игрой, как и у Канселу. Они устали, поэтому мы внесли изменения. Сейчас я не знаю, серьезна ли проблема у Холанна после удара, полученного в первом тайме. Я разговаривал с медицинским персоналом в перерыве, и они были немного обеспокоены. Посмотрим», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.
После пяти туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице группы G, набрав 11 очков.
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