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Лига чемпионов

Сегодня, 11:32

Гвардиола: «Невероятно, что Холанн повторил рекорд Месси за 60 минут»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на то, что форвард Эрлин Холанн повторил рекорд нападающего Лионеля Месси, оформив пента-трик в ворота «Лейпцига» (7:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я знаю, что Холанн повторил рекорд Месси, конечно же, я помню! Невероятно, что он сделал это за 60 минут. Эрлин еще молод — у него есть стимул побить рекорд Месси в будущем. Если бы он достиг этого в 22 года, ему было бы скучно в будущем!» — цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо.

Ранее только Месси оформлял пента-трик в плей-офф Лиги чемпионов — в матче против «Байера» (7:1) в 2012 году. 5 мячей в одной встрече также забивал форвард Луис Адриано за «Шахтер» в групповой стадии турнира.

Лионель Месси
Эрлин Холанн
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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