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Лига чемпионов

Сегодня, 06:38

Гвардиола оценил выступления Беллингема за «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выступления полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

9 апреля «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало – в 22.00 по московскому времени.

«В 17 лет он играл за «Боруссию», и я сказал, что дело не только в его навыках, но и в его интеллекте. Он пришел в клуб с исключительными игроками и тренером, таким как Анчелотти, который обладает невероятной способностью находить для игрока лучшую позицию. И Карло нашел ее, поэтому это быстро сработало.

Беллингем проводит невероятный сезон с точки зрения голов, результативных передач, игры в штрафной. Он великолепен не только в «Реале», но и в сборной Англии. В 19-20 лет у него впереди большая карьера», – приводит слова Гвардиолы Goal.

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» летом прошлого года. С того момента он провел за мадридцев 32 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач.

Джуд Беллингем
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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