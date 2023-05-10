Гвардиола остался доволен ничьей с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничьей с «Реалом» (1:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов отметил важность полузащитника Тони Крооса в игре мадридской команды. Также он добавил, что доволен этим результатом.

«Тони Кроос заставил нас пахать в обороне больше, чем мы этого хотели. Мы оборонялись бы гораздо меньше, если бы он не играл центрального полузащитника сегодня. Я доволен ничейным результатом. Обязательно пересмотрим матч в запаси. Отрезками мы играли очень даже неплохо. Но думаю, мы могли сыграть агрессивнее и выжать больше забитых мячей. У меня есть пара идей на ответную игру. Но для начала нужно пересмотреть этот матч.

Когда мы превосходили их, они забивали. Когда они играли лучше, забивали мы. Это был упорный поединок. У «Реала» классная и очень опытная команда. Противостоять ей непросто. Посмотрим, что можно улучшить в ответной игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолы.

Ответная игра состоится в Манчестере через неделю, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.