Гвардиола отреагировал на промах Махреза с пенальти

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал то, что Рияд Махрез не смог реализовать пенальти в гостевом поединке с дортмундской «Боруссией» (0:0) в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов.
«Махрез очень хотел отметиться голом. Он первым вызвался подойти к точке и нанес удар. Он будет еще практиковаться в этом навыке. Он не первый и не последний, кто не забил пенальти. Мы решим этот момент», — цитирует специалиста пресс-служба «горожан».
По итогам пяти туров групповой стадии «Манчестер Сити» с 11 очками лидирует в своей группе.
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