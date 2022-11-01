Гвардиола — о предстоящем матче с «Севильей»: «Мы хотим задействовать как можно больше игроков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об изменениях в составе команды в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

«Футболисты, которые не играли регулярно, наверняка примут участие. Но позвольте мне посмотреть тренировки сегодня и завтра. Нужно посмотреть, насколько они хороши. Мы хотим задействовать как можно больше игроков», — приводит Vitalfootball слова Гвардиолы.

«Сити» сыграет с «Севильей» 2 ноября. Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

На данный момент команда Гвардиолы занимает 1-е место в турнирной таблице своей группы (11 очков). Испанский клуб расположился на 3-й позиции, имея в активе 5 очков.