Сегодня, 20:01
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об изменениях в составе команды в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».
«Футболисты, которые не играли регулярно, наверняка примут участие. Но позвольте мне посмотреть тренировки сегодня и завтра. Нужно посмотреть, насколько они хороши. Мы хотим задействовать как можно больше игроков», — приводит Vitalfootball слова Гвардиолы.
«Сити» сыграет с «Севильей» 2 ноября. Начало матча — в 23.00 по московскому времени.
На данный момент команда Гвардиолы занимает 1-е место в турнирной таблице своей группы (11 очков). Испанский клуб расположился на 3-й позиции, имея в активе 5 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования