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Лига чемпионов

18 мая, 16:30

Гвардиола прокомментировал эпизод с де Брейне во время матча с «Реала»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал эпизод с грубыми словами полузащитника Кевина де Брейне во время полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (4:0). Футболист сказал специалисту заткнуться по ходу встречи.

«При счете 2:0 мы слишком торопились. Сразу после перерыва Гюндоган потерял мяч, а Кевин сделал три передачи, которые не были нужны. Мы спешили, а нужно было делать наоборот, разворачивать игру, держать мяч. Но это нормально», — цитирует Гвардиолу Movistar.

После замены игрока Гвардиола и де Брейне обнялись.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет играть против «Интера». Встреча состоится в Стамбуле 10 июня.

Кевин де Брейне
Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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