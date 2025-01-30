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Гвардиола: «Футболисты «Брюгге» быстрые, неудивительно, что они не проигрывали в 20 матчах»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов (3:1) и выход в стыковой раунд турнира.

«Манчестер Сити» набрал 11 очков и занял 22-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и сыграет в стыковом раунде.

«Брюгге» быстрые. Неудивительно, что они не проигрывали в 20 матчах. Нас ожидает тяжелая встреча в стыках с «Мадридом» или «Баварей», но через две недели к «Сити» вернутся несколько игроков и присоединятся новобранцы. Надеюсь, это будут хорошие игры», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

Жеребьевка стыкового раунда состоится 31 января, первые матчи в стыках Лиги чемпионов-2025 пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брюгге
ФК Манчестер Сити
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