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Сегодня, 05:32

Гвардиола: «Мощь, психология — Холанн прирожденный победитель»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлин Холанн и Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лейпцигом» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это была по-настоящему хорошая игра с первой минуты и до самого конца. У каждого. Мы очень хорошо действовали и с мячом, и без него. Забили много. Эрлин был потрясающ, но и вообще каждый сыграл необыкновенно.

Пять за 60 минут! Невероятный парень, огромный талант. Мощь, психология — он прирожденный победитель», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому английская команда вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 17 марта.

 
14&nbsp;марта. &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лейпциг&raquo;&nbsp;&mdash; 7:0. Эрлин Холанн. Пять. Голов. За час. Холанн взломал футбол и истребил «Лейпциг»
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036594--man-city-vs-leipzig/
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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