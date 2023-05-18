Гвардиола: «Бернарду Силва — один из лучших игроков, которых я видел в своей жизни»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Реалом» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«В домашних матчах мы чувствуем невероятный комфорт с нашими фанатами. Проиграть «Реалу» было так болезненно в прошлом сезоне. Люди говорили об отсутствии характера у этих игроков, но за один год мы показали, насколько особенными они являются. Когда выходишь в финал Лиги чемпионов, ты должен праздновать. Игроки сыграли впечатляюще. Бернарду Силва — один из лучших игроков, которых я видел в своей жизни.

Сегодня с первой минуты у нас было ощущение, что парни готовы. Было спокойно, много шутили, так что я не чувствовал никакого напряжения или беспокойства. Я чувствовал, что сегодня мы готовы выдать перфоманс. Финал против итальянской команды — лучший подарок, честное слово. «Интер» — конкурентоспособная команда. У нас есть время морально подготовиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

«Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Интера». Финальный матч пройдет в Стамбуле 10 июня.