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Лига чемпионов

26 октября, 07:58

Гвардиола: «Теперь «Сити» нужна еще одна игра, чтобы выйти в плей-офф, а затем еще две, чтобы стать первыми в группе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосе Гвардиола прокомментировал победу над «Янг Бойз» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это был особенный матч, и наша игра была действительно хороша. Нам немного не хватало в первом тайме, соперник хорошо готов физически, они были более агрессивны в игре один на один. Я очень доволен тем, как мы играли, и теперь нам нужна еще одна игра, чтобы гарантировать выход в плей-офф, а после этого еще две, чтобы финишировать первыми в группе», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

«Манчестер Сити» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу группы G. «Янг Бойз» идет на третьей строчке — 1 очко.

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Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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