Гвардиола рассказал, что говорил игрокам «Манчестер Сити» в перерыве матча против «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, что он сказал своим игрокам в перерыве матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» при счете 2:1 в пользу мадридской команды.

«Я сказал им оставаться спокойными. Что прошло только 45 минут, впереди еще столько же, а потом 90 минут ответного матча. Сказал, что нельзя терять самообладание, нужно вытягивать соперника на фланги, возвращать обратно, снова вытягивать на фланги и ждать подключения Фодена и Гвардиолы. Мы хорошо с этим справились», — приводит пресс-служба клуба слова Гвардиолы.

Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» завершился ничьей со счетом 3:3. Ответная игра состоится через неделю, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад».