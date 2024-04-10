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Лига чемпионов

Сегодня, 10:30

Гвардиола рассказал, что говорил игрокам «Манчестер Сити» в перерыве матча против «Реала»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, что он сказал своим игрокам в перерыве матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» при счете 2:1 в пользу мадридской команды.

«Я сказал им оставаться спокойными. Что прошло только 45 минут, впереди еще столько же, а потом 90 минут ответного матча. Сказал, что нельзя терять самообладание, нужно вытягивать соперника на фланги, возвращать обратно, снова вытягивать на фланги и ждать подключения Фодена и Гвардиолы. Мы хорошо с этим справились», — приводит пресс-служба клуба слова Гвардиолы.

Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» завершился ничьей со счетом 3:3. Ответная игра состоится через неделю, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад».

Полузащитник &laquo;Реала&raquo; Федерико Вальверде празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo;. Такие матчи, как «Реал» — «Ман Сити», делают нас детьми. А дети от них навсегда заболевают футболом

Источник: https://www.mancity.com/news/mens/real-madrid-manchester-city-09042024-63848284
Хосеп Гвардиола
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