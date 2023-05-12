Гвардиола рассказал, в какой форме находится Холанн перед ответным матчем с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, в какой форме сейчас находится форвард Эрлин Холанн. 22-летний норвежец не забивал в двух последних матчах своей команды.

«Холанн в хорошей форме, он бы не провел такой интенсивный матч в Мадриде, если бы был уставшим. Думаю, с ним все хорошо. Он способен еще многое дать команде в этом сезоне», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

17 мая состоится ответная полуфинальная игра Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Первый матч команд завершился со счетом 1:1.