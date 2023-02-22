Гвардиола считает, что Нкунку является игроком мирового класса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает об игре нападающего «Лейпцига» Кристофера Нкунку.

«Он является игроком мирового класса. Надеюсь, он сможет восстановиться после тяжелой травмы. Обидно, что ему пришлось пропустить чемпионат мира. Он игрок высшего класса. Надеюсь, он вернется к ответному матчу. Мне всегда нравится играть против лучших игроков топ-клубов», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Нкунку был травмирован во время тренировки в составе сборной Франции перед чемпионатом мира в Катаре.