Гвардиола — о том, что Холанн быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов: «Мы любим Эрлина не только за голы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал очередной рекорд форварда команды Эрлина Холанна. Норвежский футболист быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов.

«Опять? Я должен снова это повторить? Я уже тысячу миллионов раз говорил, что действительно впечатлен. Еще один рекорд. Поздравляю. Он фантастический игрок. Мы очень, очень рады. Мы любим его не только за голы, которые он забивает, но и за многое другое», — приводит Goal слова Гвардиолы.

Свой 40-й гол в Лиге чемпионов 23-летний Холанн забил в матче против «РБ Лейпциг» (3:2), который прошел 28 ноября. Он также стал самым молодым игроком, забившим 40 мячей в турнире.

Всего в текущем сезоне норвежец забил 19 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Манчестер Сити».