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Лига чемпионов

29 ноября, 23:12

Гвардиола — о том, что Холанн быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов: «Мы любим Эрлина не только за голы»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал очередной рекорд форварда команды Эрлина Холанна. Норвежский футболист быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов.

«Опять? Я должен снова это повторить? Я уже тысячу миллионов раз говорил, что действительно впечатлен. Еще один рекорд. Поздравляю. Он фантастический игрок. Мы очень, очень рады. Мы любим его не только за голы, которые он забивает, но и за многое другое», — приводит Goal слова Гвардиолы.

Свой 40-й гол в Лиге чемпионов 23-летний Холанн забил в матче против «РБ Лейпциг» (3:2), который прошел 28 ноября. Он также стал самым молодым игроком, забившим 40 мячей в турнире.

Всего в текущем сезоне норвежец забил 19 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Манчестер Сити».

Источник: https://www.goal.com/en/lists/pep-guardiola-praise-erling-haaland-breaking-record-man-city-comeback-win-rb-leipzig-champions-league/blt87c15de95d051742#cs8f50efa5f77616d6
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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