Гвардиола заявил о намерении «Ман Сити» выйти из группы после матча с «Копенгагеном»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об ожиданиях матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Копенгагеном».
«После нашей первой встречи прошла неделя, и «Копенгаген» хочет реабилитироваться. Но мы можем решить задачу выхода из группы и постараемся это сделать», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.
Матч «Копенгаген» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 11 октября, в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 19.45 мск.
«Ман Сити» занимает первое место в группе G, набрав девять очков, «Коппенгаген» (1) на последнем.
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