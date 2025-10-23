Гюлер признан лучшим игроком матча «Реал» — «Ювентус»

Нападающий «Реала» Арда Гюлер признан лучшим игроком матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:0). 20-летний сыграл 74 минуты, побежал 9,4 км и точно его пасов была 95 процентов.

«То, как Арда Гюлер читает игру, как пасует, исполняет стандартные положения и с какой уверенностью обращается с мячом, особенно выделяется на фоне вклада полузащитника в оборонительные действия команды», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Реал» 9 очками занимает 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Ювентус» идет на 25-й строчке — 2 очка.