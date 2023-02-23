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Лига чемпионов

Сегодня, 06:19

Гюндоган: «Довольны игрой, чего нельзя сказать о результате»

Евгений Козинов
Корреспондент
Илкай Гюндоган в борьбе с игроком «Лейпцига».
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал ничью с «Лейпцигом» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы создали больше моментов в этом матче, могли решить судьбу матча еще до перерыва. Довольны игрой, чего нельзя сказать о результате. Знали, что «Лейпциг» прибавит после перерыва. Они определенно не могут быть довольны первым таймом. Понимали, что они постараются больше давить, но сами стали терять мяч при переходе из обороны в атаку и пропустили необязательный мяч», — цитирует пресс-служба УЕФА Гюндогана.

Ответная игра состоится 14 марта в Англии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Хосеп Гвардиола и&nbsp;Эрлин Холанн в&nbsp;матче &laquo;РБ&nbsp;Лейпциг&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;. Гвардиол расстроил Гвардиолу. «Манчестер Сити» споткнулся в Лейпциге
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036588--leipzig-vs-man-city/
Илкай Гюндоган
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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