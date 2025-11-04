Алонсо — о «Ливерпуле»: «Всегда приятно возвращаться туда, где тебя так любили»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал предстоящий матч против «Ливерпуля» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Всегда приятно возвращаться туда, где тебя так любили. Я провел там пять лет и многому научился. Не только игре, но и мышлению. Это помогло мне оказаться здесь сегодня. Когда любишь футбол, ты счастлив играть за такой клуб. Атмосфера «Энфилда»? Есть моменты в игре, когда кажется, что она угнетает, но у нас очень опытные игроки, которые умеют правильно реагировать в напряженной обстановке», — приводит слова Алонсо Marca.

Будучи игроком, испанский специалист выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год. На его счету 210 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 19 результативными передачами,

Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 4 ноября, начало встречи — в 23.00 по московскому времени.