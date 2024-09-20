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Сегодня, 00:44

Тренер «Байера» Алонсо: «В Лиге чемпионов всегда нужно забивать голы и хорошо обороняться, что мы и сделали»

Алина Савинова
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо остался доволен игрой команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Фейеноорда» (4:0). Встреча прошла на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме.

«Моя команда сегодня выступила очень хорошо. Мы играли очень зрело, хотя атмосфера на стадионе была особенной. Футболисты проделали хорошую работу. В Лиге чемпионов всегда нужно забивать голы, но также и хорошо обороняться. Мы сделали это сегодня. Теперь нам нужно продолжать так действовать в следующих играх», — приводит пресс-служба УЕФА слова Алонсо.

После первого тура «Байер» с 3 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице. В следующем матче Лиги чемпионов команда Алонсо 1 октября сыграет с «Миланом».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Фейеноорд
Хаби Алонсо

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