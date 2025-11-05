Видео
5 ноября, 05:10

Алонсо: «Считаю, что «Реал» хорошо сыграл против «Ливерпуля»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хаби Алонсо.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Считаю, что «Реал» хорошо сыграл против «Ливерпуля». Действовали в хорошем темпе. У соперника, конечно, были моменты, а нам не хватало остроты в зоне атаки. Не думаю, что надо говорить про взлеты и падения. Нужно воспринимать это как единичное поражение. Мы хорошо боролись, играли на равных с «Ливерпулем». Обязательно сделаем выводы. Главное — не допускать ненужных фолов и угловых. Мы не уступали сопернику ни в чем, но во втором тайме они прибавили, превзошли нас по моментам. Куртуа был великолепен», — цитирует официальный сайт УЕФА Алонсо.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и догнал «Реал» в турнирной таблице. Команды занимают 6-е и 5-е места соответственно.

Нападающий &laquo;Ливерпуля&raquo; Мохамед Салах и&nbsp;нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус.«Ливерпуль» не оставил шансов «Реалу». Если бы не Куртуа, все закончилось бы разгромом
Источник: Официальный сайт УЕФА
4

  • Gordon

    Вы уступали во всём. Вообще)

    05.11.2025

  • Marty Friedman

    я тоже, так и продолжайте.

    05.11.2025

    Футбол
    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Ливерпуль
    Хаби Алонсо
