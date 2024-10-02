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Хаби Алонсо о победе «Байера» над «Миланом»: «Команда показала характер»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Милан» неплохо нас протестировал. Мы очень хорошо провели первые 60 минут матча. В концовке сказалась усталость после игры в бундеслиге, которую мы провели в субботу, но команда показала характер и удержала победу. В Лиге чемпионов нужно уметь биться и страдать, демонстрировать командный дух. Эта победа — важный шаг для нас. Да, нам немного не хватило физики, но я доволен итогом", — приводит официальный сайт УЕФА слова Алонсо.

«Байер» занимает третье место в таблице Лиги чемпионов с 6 очками в 2 матчах. В следующем туре команда из Леверкузена сыграет на выезде против «Бреста».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Милан
Хаби Алонсо

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