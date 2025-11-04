4 ноября, 11:54
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо перед матчем против «Ливерпуля» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос о полузащитнике мерсисайдцев Флориане Вирце, с которым он работал в «Байере».
«Ему нужно адаптироваться, но он действительно особенный игрок. У него есть талант, характер и конкурентоспособность... Он совершенно особенный, и, возможно, является одной из причин, по которой я сейчас здесь, так что я очень благодарен Фло. Надеюсь, не в этот раз, но я не сомневаюсь, что он покажет свой талант и класс», — цитирует Алонсо пресс-служба УЕФА.
«Реал» на выезде сыграет с «Ливерпулем» во вторник, 4 ноября. Начало — в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов 4 ноября.
