Чалханоглу: «Интеру» пришлось попотеть, особенно в последние минуты»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал ничью с «Баварией» (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Миланская команда по сумме двух встреч вышла в полуфинал.

«Прекрасный вечер. Конечно, пришлось попотеть, особенно в последние минуты. Мы были к этому готовы, мы знали, что «Бавария» поставит нас в трудное положение. Мы хорошо отреагировали на их первый гол. После того как счет стал 2:1, мы вынужденно перешли в оборону, но продолжали верить в себя», — цитирует пресс-служба УЕФА Чалханоглу.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Барселоной». Первый матч будет сыгран 29 апреля в Испании, а ответный состоится 6 мая в Италии.

В другом полуфинале «Арсенал» встретится с «ПСЖ». Первая игра состоится в Лондоне, а ответная — в Париже.