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Хакими — о ничьей с «ПСВ»: «Я считаю, что «ПСЖ» заслужил три очка»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими подвел итоги матча общего этапа Лиги чемпионов против «ПСВ» (1:1).

«Я думаю, что мы доминировали на протяжении всего матча. Мы создали много моментов, но мяч просто не хотел идти в ворота, вот почему мы разочарованы. Я считаю, что мы заслужили три очка. Важны мелочи. «ПСВ» удалось сделать так, чтобы наши ошибки были учтены. Трудно, когда нужно отыгрываться. Команда показала, что способна на хорошие вещи. Мы не добились победы, но мы продолжим упорно трудитьсяя», — приводит слова Хакими официальный сайт УЕФА.

На гол нападающего гостей Ноа Ланга хозяева ответили точным ударом защитника Ашрафа Хакими. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.

После трех игр у французской команды 4 очка, у «ПСВ» — 2 балла.

Ашраф Хакими
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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